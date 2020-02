"Relativamente às progressões na Carreira de Enfermagem, o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, após a reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), comprometeu-se a avaliar a situação a curto prazo, tendo iniciado já um trabalho conjunto com a tutela de modo a esclarecer a situação", disse hoje a administração hospitalar em resposta à agência Lusa.

Na quinta-feira, o SEP reivindicou um desbloqueamento da avaliação tendo em vista a progressão nas carreiras dos enfermeiros do hospital de Santarém e criticou a ausência de respostas por parte da administração.

"Após cinco meses da primeira reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e apesar dos compromissos assumidos, tudo continua igual e, em reunião com a administração, hoje, 06 de fevereiro, e perante exigência de respostas aos problemas apresentados anteriormente, constatamos a inexistência de qualquer evolução", disse à Lusa Helena Jorge, da delegação de Santarém do SEP, tendo feito notar que a ausência de respostas "pode determinar ações de luta" por parte dos enfermeiros.

Segundo a dirigente sindical, em causa estão as avaliações dos anos 2012, em que parte dos profissionais está por avaliar, e os anos 2013 e 2014, nos quais estão por avaliar todos os enfermeiros que trabalham no hospital de Santarém.

Para a sindicalista, a falta de avaliação tem evidentes repercussões ao nível da progressão das carreiras", mantendo "a grande maioria" dos enfermeiros o ordenado base.