Segundo fonte desse equipamento de saúde, as cirurgias em regime de internamento aumentaram 28% de 2018 para 2019 e, no mesmo período, as intervenções em ambulatório também registaram um crescimento de 43%.

"Tivemos um aumento generalizado de cirurgias, essencialmente à custa do ambulatório", afirmou o presidente do conselho diretivo do hospital, Luís Miguel Ferreira, classificando os resultados de 2019 como "muito positivos e animadores".

Referindo que essa contabilidade cirúrgica reflete "o melhor desempenho desde 2013" no Hospital de Ovar, o mesmo responsável afirmou: "Atualmente, 75% da produção no bloco operatório é realizada em ambulatório. Com a obra de reabilitação e ampliação do bloco operatório - que esperamos possa ser tão breve quanto possível - teremos ainda melhores condições para desempenhar a nossa atividade assistencial".

Rui Lopes Dias, diretor clínico do Hospital Francisco Zagalo, realçou que esse equipamento "tem vindo a ser periodicamente reconhecido por diversas entidades" pela sua excelência clínica, o que explica que na avaliação realizada pela Entidade Reguladora da Saúde tenha obtido a classificação máxima na área de Cirurgia de Ambulatório.

Outra fonte do hospital notou ainda que 2019 também ficou marcado "pelo aumento da atividade ao nível das consultas externas, com uma subida de 21% em relação a 2018" e um total de 30.503 atendimentos no ano passado.