“Chegou, hoje, ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), mais propriamente ao Serviço de Neurologia, o novo eletroencefalógrafo portátil que vai conceder um maior grau de autossuficiência e maior diferenciação na prestação de cuidados”, dá conta o CHBV numa nota divulgada.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga compreende os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, sendo no primeiro que funciona o Serviço de Neurologia.

Segundo o coordenador de Neurofisiologia, Paulo Muge, o eletroencefalógrafo que o CHBV adquiriu permite fazer exames mais diferenciados a doentes que, pela sua condição clínica, não se podem deslocar, como é o caso, por exemplo, dos internados no Serviço de Medicina Intensiva.

Até agora, sempre que era necessário realizar eletroencefalogramas a doentes internados e impossibilitados de se deslocarem do seu leito, o Centro Hospitalar recorria a empresas externas, o que, além dos custos, implicava maiores tempos de espera.

“Esta gestão do tempo faz toda a diferença e repercute-se, naturalmente, numa prestação de cuidados mais pronta e diferenciada, sendo com este objetivo que a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga toma decisões”, justifica o diretor clínico do CHBV, José Luís Brandão.

José Luís Brandão acrescenta que “também o Serviço de Neurologia tem sofrido requalificações paulatinas”.

“Começámos por proceder a uma requalificação do espaço onde se realizam os exames, que foi concluída em março, e que possibilita maior conforto e segurança, quer aos doentes, quer aos profissionais, e agora a chegada deste novo equipamento representa um claro desenvolvimento do serviço”, afirma o diretor clínico.

Representando um investimento na ordem dos 36 mil euros, o novo eletroencefalógrafo portátil é considerado um equipamento de diagnóstico fundamental para estudos funcionais do cérebro, relacionados, entre outros, com epilepsias, comas e sequelas de acidentes vasculares cerebrais.