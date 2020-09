"Foi hoje mesmo publicado no Diário da República o despacho do Ministério das Finanças autorizando a abertura do concurso de colocação de 911 médicos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, estando para breve a identificação das vagas por hospital", afirmou a administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Voga (CHEDV), que está sedeado na Feira e também gere os hospitais de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, representando no distrito de Aveiro um universo de 350.000 utentes.

A informação surge em resposta a um comunicado do Sindicato Independente dos Médicos, que apontou na terça-feira ao serviço de Urgência Pediátrica do referido hospital uma "carência notória de recursos humanos".

A mesma estrutura sindical disse que a situação levou alguns médicos a "entregarem um documento de escusa de responsabilidade", uma vez que "as irregularidades repetidas na elaboração das escalas de urgência, desrespeitando normas técnicas e legais, trazem um risco clínico inaceitável para os doentes e acarretam uma situação de grande exaustão nos profissionais".

Agora, o CHEDV garante ainda que "a escala para o mês de setembro assegura o funcionamento do serviço [da Urgência de Pediatria] todos os dias", 24 horas por jornada.