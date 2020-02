“As obras não são relevantes e vai ser possível adaptar e criar 15 camas de internamento, que são fundamentais para a região ao evitarem que os doentes de saúde mental sejam transferidos para Lisboa quando precisam de ser internados”, explicou Elsa Baião.

Se o serviço de Psiquiatria e respetivo internamento vão no futuro ficar localizados do hospital de Peniche, já as consultas “terão sempre de existir nos três hospitais, porque é uma resposta básica de proximidade”, esclareceu a administradora.

A consulta de Psiquiatria já existe na unidade de Caldas da Rainha e está a ser implementada na de Torres Vedras.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).