O administrador hospitalar Carlos Santos, de 59 anos, iniciou hoje funções como presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), confirmou à agência Lusa fonte do Ministério da Saúde.

A mesma fonte adiantou que o despacho de nomeação foi assinado na quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, com efeitos imediatos. O Diário de Coimbra, na sua edição de hoje, já referia a mudança no conselho de administração do CHUC. A equipa liderada por Carlos Santos substitui o conselho de administração presidido pelo médico e professor Fernando Regateiro, que terminou o mandato em 31 de dezembro de 2019. Licenciado em direito, o novo presidente do CHUC é administrador hospitalar de carreira, tendo sido vogal do conselho de administração do Instituto Português (IPO) de Coimbra entre 2001 e 2017. De maio de 2017 a junho de 2018 chegou mesmo a presidir ao IPO de Coimbra. Continuar a ler Ultimamente, era vogal executivo do CHUC, com os pelouros dos recursos humanos, financeiros e aprovisionamento. A sua equipa inclui Nuno Deveza, especialista em Medicina Interna, como diretor clínico, Aurea Andrade, como enfermeira diretora, Pedro Monteiro Simões, licenciado em Gestão, na área financeira, e Célia Ferreira Tavares, mestre em Gestão e Economia da Saúde, como vogal executiva. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram