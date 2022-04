Tem sido reportados em vários países casos de hepatite aguda, cuja causa ainda não foi identificada, embora a suspeita seja a etiologia infeciosa.

Até à data não há registos de casos em Portugal, mas o assunto tem gerado preocupação.

A hepatite é uma doença pouco comum em crianças nos países desenvolvidos, sendo habitualmente causada pelos vírus da hepatite A, B, C, D e E. Nos presentes casos não se encontra associação a estes vírus, pelo que a origem neste momento é ainda desconhecida. Está a ser estudada a associação a outros vírus.

Quais os sintomas e sinais a estar atento?

Os sintomas típicos de hepatite aguda, que podem fazer suspeitar desta situação, são icterícia (coloração amarelada da pele e mucosas), vómitos intermitentes, colúria (urina de cor escura) e acolia (fezes claras).

Outros sintomas menos específicos, mas que merecem atenção, são as situações de náuseas, vómitos e diarreia com mais de uma semana de evolução, associadas a prostração.

No caso da criança apresentar esta sintomatologia, deve ser observada na urgência de Pediatria e as análises determinarão se estamos perante um caso de hepatite aguda. Nestes casos, os marcadores hepáticos, nomeadamente as transaminases, encontram-se muito aumentados.

Como se trata?

O tipo de tratamento que a criança necessita depende da gravidade da situação. Uma vez que se trata de uma entidade desconhecida, o prognóstico também é ainda desconhecido, no que diz respeito a estes casos.

A mensagem principal é manter a calma, na medida em que parece tratar-se de uma situação rara. Os pais devem estar atentos a sintomas específicos, que devem motivar observação médica.

A maior parte das doenças que causam sintomas como vómitos ou diarreia não são graves nem estão relacionadas com hepatite.

Um artigo da médica Mariana Capela, pediatra no Hospital Lusíadas Porto.

Veja ainda: Estes são os 10 vírus mais letais do mundo