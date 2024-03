O Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), que se celebra a 31 de Março, foi instituído no ano de 2003 com o objetivo de sensibilizar a população para esta doença que afeta muitas pessoas e suas famílias em Portugal.

Um dos motivos que estiveram na base da instituição deste dia foi o reconhecimento da elevada prevalência, em Portugal, de fatores de risco para doenças cerebrovasculares.

Os AVCs continuam a ser uma das principais causas de morte, liderando também a morbilidade e potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.

Nos últimos anos ocorreu uma enorme melhoria da eficácia no tratamento do AVC na fase aguda, resultante do encurtamento do tempo de chegada dos doentes aos hospitais e da melhoria eficácia dos tratamentos realizados na fase inicial do AVC (medicamentos e intervenções endovasculares). Esta melhoria da eficácia do tratamento na fase aguda resultou também de uma maior consciencialização da população sobre os sinais de alerta do AVC e a importância de chegar rapidamente aos hospitais.

Em contraponto com a melhoria dos cuidados na fase aguda, estão as limitações que permanecem no acesso dos doentes aos cuidados de reabilitação para a fase após o AVC. Para além da dificuldade no acesso de muitos doentes a cuidados multidisciplinares vocacionados para o tratamento das complicações dos AVCs, existe ainda uma grande necessidade de definir o melhor modelo de cuidados interdisciplinares e o treino dos profissionais de saúde envolvidos.

A intervenção na comunidade com o objetivo de diminuir os fatores de risco cerebrovasculares (como diabetes, obesidade, colesterol elevado, hipertensão arterial, etc.) e a reabilitação dos doentes com sequelas de AVC serão duas das áreas preferenciais de ação do futuro Medicina ULisboa Campus de Torres Vedras. Este Campus, resultante de uma colaboração entre a Faculdade de Medicina e a Câmara Municipal de Torres Vedras, terá como áreas preferenciais de atividade clínica e de investigação as doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crónicas e a patologia músculo-esquelética. Estas áreas de interesse, a serem desenvolvidas na Unidade Interdisciplinar, serão complementares dos cuidados de saúde prestados à comunidade na Unidade de Saúde Familiar Académica.

O Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma oportunidade única para relembrarmos a enorme necessidade de desenvolver e implementar melhores cuidados de saúde para estes doentes, , porque há vida para lá do AVC

A elevada prevalência desta patologia em Portugal, a necessidade de diminuir os fatores de risco cardiovasculares na população e a necessidade de desenvolver novos modelos de cuidados para o período pós-AVC são razões adicionais de suporte da inclusão destas áreas médicas como um dos componentes preferenciais de prestação de cuidados e investigação no Medicina ULisboa Campus de Torres Vedras.

Um artigo do médico Joaquim Ferreira, Neurologista e Coordenador do Medicina ULisboa Campus de Torres Vedras.