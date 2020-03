“A Cáritas Portuguesa põe em evidência que alguns grupos de pessoas vulneráveis enfrentam barreiras e obstáculos consideráveis no acesso”, diz-se no relatório que indica como grupos vulneráveis idosos, pessoas em idade ativa, crianças, jovens, sem-abrigo, pessoas com deficiência física e intelectual, minorias étnicas, requerentes de asilo e refugiados.

Com o título “Portugal - Acesso aos serviços por grupos vulneráveis: barreiras, obstáculos e boas práticas”, o relatório nacional “Cáritas Cares” indica que os principais problemas para esses grupos de pessoas são a acessibilidade e a disponibilidade.

Em resumo, diz a Cáritas, os serviços públicos de emprego são ineficazes no combate ao desemprego de longa duração, as famílias vulneráveis têm dificuldades em comprar ou arrendar casa, a assistência infantil (0-3 anos) nem sempre é eficaz, e os migrantes ou requerentes de asilo têm dificuldade em aceder a serviços de inclusão social.

“Os serviços de aconselhamento são prestados principalmente por ONG (organizações não governamentais) mas não há apoio financeiro ou estrutural suficiente do Governo para desenvolver estas atividades”, pode ler-se no relatório.

A Cáritas deixa cinco recomendações, uma delas que se promovam “níveis salariais decentes”, inclusive nas medidas de criação de emprego, e ampliar a garantia de proteção social em caso de desemprego.