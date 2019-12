O concurso de colocação de recém-especialistas da segunda época deste ano será aberto esta semana, anunciou Marta Temido, que garantiu que o Garcia de Orta terá vagas “suficientes para a reabertura do serviço de urgência [pediátrica] em plena capacidade”.

“Ainda esta semana iremos abrir o concurso para a colocação de médicos recém-especialistas da segunda época de 2019 e o que estou a dizer é que iremos dotar o Garcia de Orta, na área da pediatria, com um número de vagas suficientes para a reabertura do serviço de urgência em plena capacidade”, afirmou Marta Temido, em declarações aos jornalistas.

A governante falava no Hospital Garcia de Orta, no distrito de Setúbal, que está hoje a comemorar os seus 28 anos, apesar das dificuldades que tem passado nos últimos meses, nomeadamente o encerramento diário da urgência pediátrica, entre as 20:00 e as 08:00, por falta de especialistas.

Segundo Marta Temido, para fazer face a esta situação já foram contratadas duas recém-especialistas, uma das quais iniciou funções este mês, enquanto a outra o fará em janeiro do próximo ano.