De acordo com o grupo de especialistas responsável pelo estudo, nos últimos dois anos os glaciares derreteram tanto como entre 1960 e 1990 devido às alterações climáticas.

O estudo indica que os glaciares perderam 10% do seu volume entre 2022 e 2023 devido à pouca neve no inverno e às temperaturas muito elevadas no verão.

A conclusão do estudo é clara: “Os glaciares suíços estão a derreter cada vez mais rápido”.

Os anos extremos sucedem-se e são semelhantes: depois de perderem 6% do volume em 2022, um ano recorde, os glaciares suíços derreteram mais 4% este ano.

Este é o segundo maior declínio desde o início das medições, segundo o estudo.

“É uma combinação da péssima sucessão de extremos climáticos e das mudanças climáticas”, explica Matthias Huss, que dirige a rede suíça de pesquisa glaciológica (Glamos).

O cientista disse ser urgente avançar com medidas para ajudar a preservar os glaciares.

“Temos visto mudanças tão fortes no clima nos últimos anos que é perfeitamente possível imaginar este país sem glaciares”, reconhece o cientista, que ainda assim sublinha que é necessária uma ação decisiva de “estabilização climática”, reduzindo as emissões de dióxido de carbono (CO2 a zero o mais rapidamente possível”, sublinhou.

No sul e no leste da Suíça, os glaciares derreteram quase tanto como durante o ano recorde de 2022.

O mês seco e muito quente de junho passado fez com que a neve derretesse duas a quatro semanas mais cedo do que o normal, condições que impediram a regeneração dos glaciares.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) publicado no ano passado, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global.

De acordo com outro estudo, publicado em janeiro na revista Science, metade dos glaciares da Terra estão condenados a desaparecer até o final do século se o aumento das temperaturas for limitado a 1,5.°C em comparação com o período pré-industrial – o período mais objetivo ambicioso do acordo climático de Paris.