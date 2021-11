A França suspendeu hoje os voos provenientes de Moçambique, África do Sul, Lesotho, Botsuana, Zimbabué, Namíbia e Essuatini, com efeito imediato e durante pelo menos 48 horas, após ter sido encontrada uma nova variante do coronavírus.

“Estas medidas destinam-se a proteger contra a chegada deste vírus”, disse o ministro da Saúde, Olivier Véran, que salientou que se trata de uma nova variante que se está a propagar rapidamente, mas que há poucos casos até agora. A nova variante identificada pela África do Sul, denominada B.1.1.529, que provocou uma queda de 4% na abertura da bolsa de Paris, preocupa as autoridades francesas, que afirmaram esta manhã que agiriam para impedir a sua entrada em território francês. França junta-se à Áustria, Itália, Israel e Singapura na lista de países que proibiram hoje a entrada de viajantes provenientes de Moçambique, a par de outros países da África Austral, como medida de precaução devido à nova variante do coronavírus detetada na África do Sul. Reino Unido, Alemanha e Japão anunciaram igualmente a imposição de medidas restritivas à entrada de viajantes provenientes de países daquela região africana, em particular, da África do Sul, onde foi detetada a nova variante. O Departamento de Saúde da África do Sul e cientistas da Rede de Vigilância Genómica daquele país revelaram detalhes de uma variante Covid-19 recentemente detetada e altamente mutante – a B.1.1.529 — na quinta-feira. Contágios com a B.1.1.529 foram detetados até agora no Botswana, Hong Kong e África do Sul, uma notícia que resultou em novas perturbações nos voos internacionais. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram