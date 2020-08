Na sequência de uma reunião de urgência, convocada pelo bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, devido à troca de acusações sobre este caso nos últimos dias, o Fórum Médico emitiu um comunicado no qual expressou ainda “solidariedade e agradecimento aos médicos de família e de saúde pública do Alentejo” que prestaram cuidados aos utentes do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

“[O Fórum Médico] repudia todas as tentativas de denegrir a imagem dos médicos, ainda mais quando as afirmações faltam à verdade sobre os acontecimentos, e recusa alimentar confrontos que não servem os doentes, desviam as atenções dos problemas e atrasam os investimentos e reformas de que o Serviço Nacional de Saúde efetivamente precisa com urgência”, pode ler-se no documento enviado às redações.

Sublinhando as “circunstâncias extraordinariamente difíceis” colocadas aos médicos envolvidos no combate ao surto nesta instituição, que fez 18 mortos, a mensagem do Fórum Médico realçou também a “qualidade, diferenciação e humanismo” na resposta dos profissionais desde o início da pandemia e reservou uma eventual nova tomada de posição após a reunião de terça-feira entre o primeiro-ministro, António Costa, e o bastonário da OM.

“[O Fórum Médico] respeitará as instituições e aguardará pelo final do encontro para uma pronúncia mais detalhada, o que não retira que o Primeiro-Ministro reafirme a sua total confiança, solidariedade e respeito por todos os médicos portugueses e, em especial, nesta fase da pandemia, pelos que estão na linha da frente, seja a nível dos hospitais, centros de saúde, saúde pública, medicina do trabalho e lares”, refere-se na nota divulgada.