Cerca de 400 pessoas tentarão alcançar o título de campeão e assim determinar quem é a melhor equipa de fitboxing do mundo.

Entre os qualificados para competir na final estão três equipas de Lisboa que lutarão para ganhar um título aprovado pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC).

Nesta sétima edição do campeonato, os Fitboxing World Games passam a ser um evento regular. Depois de se apagarem as luzes do torneio de ténis Mutua Madrid Open, os sacos de boxe que acompanham esta modalidade tomam conta de todo o recinto.

Lisboa, entre os candidatos a campeão do mundo

O Fitboxing tem prosperado nos ginásios de todo o mundo não só pelos seus benefícios, mas também pela sua simplicidade de adaptação a qualquer pessoa. Sem limites de idade nem distinção de género, este desporto combina movimentos do boxe e de outras artes marciais, centrando-se apenas nos murros num saco.

Em três rondas de dois minutos cada, quatro "fitboxers" têm de marcar o maior número de pontos contra o seu rival, tudo sob o olhar atento de uma série de árbitros que analisam todos os pormenores. Além disso, cada equipa inclui um substituto e um treinador que devem coordenar e apoiar os movimentos em todos os momentos para manter o moral elevado durante os dois minutos de combinações.

64 equipas de sete países, que conquistaram previamente o seu lugar num dos torneios de qualificação que começaram com cerca de 400 equipas de Espanha, Itália, Argentina ou Portugal, entre outros, assistirão às finais na Caja Mágica.

Os Random de Odivelas, as ThunderGirls da Expo e as Queen of Heart do Areeiro representarão Portugal, procurando ser a nova equipa a levantar o troféu de campeão do mundo.

O prémio solidário

Fundada em 2016 sob a supervisão da cadeia de ginásios Brooklyn Fitboxing, nesta sétima edição esta marca espanhola que está a promover o fitboxing em todo o mundo.

O torneio de 2024 contará com o maior número de equipas de diferentes países (França, Alemanha, Itália, Argentina, Portugal e Rússia, para além de Espanha), estando já de olhos postos em potenciais mercados da América Latina, como o México e o Brasil.

Com muitas equipas já estabelecidas ao longo destas sete temporadas (apenas interrompidas pela pandemia), o título esteve sempre nas mãos dos espanhóis, embora Portugal e Itália tenham quase conseguido uma vitória em 2023. No caso de Portugal, com o excelente 8º lugar por parte dos Random.

Este título não só traz o merecido prestígio desportivo, mas também um donativo significativo para o projeto solidário escolhido pelo campeão. Até 10.000 euros são distribuídos por estes Fitboxing World Games, que em outras edições ajudaram crianças que sofrem de cancro ou famílias afetadas por sarcoma.