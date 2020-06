A declaração de estado de emergência, em 18 de março, permitiu ao Governo finlandês adotar medidas extremas para conter a pandemia – mais tarde ratificadas pelo Parlamento – incluindo o encerramento das fronteiras, o isolamento da região de Helsínquia e o fecho de centros educacionais, bares e restaurantes.

Nos últimos três meses, o Governo de Marin modificou a legislação para que, no caso de uma nova onda de infeções, seja possível adotar medidas de contenção sem ter de regressar a um estado de emergência.

O Governo vai analisar, na quarta-feira, se é necessário manter algumas das restrições atuais, como a recomendação de não visitar lares de idosos ou a limitação de reuniões públicas para um máximo de 500 pessoas.

Atualmente, as autoridades finlandesas aconselham os seus cidadãos a não fazerem viagens desnecessárias ao exterior, com exceção da Noruega, Dinamarca, Islândia, Estónia, Letónia e Lituânia.

No momento, a Finlândia planeia manter as fronteiras com o resto dos países do espaço Schengen fechadas ao turismo, até pelo menos final de junho, e com os restantes países, até 14 de julho.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.