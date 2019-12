A bastonária Ana Paula Martins indica que faltam nas farmácias hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) cerca de 150 farmacêuticos, responsáveis por exemplo pela preparação de toda a medicação necessária a doentes internados ou em tratamento.

A responsável admite que houve algumas contratações para os serviços farmacêuticos com a passagem das 40 para as 35 horas de trabalho semanais.

“Mas na verdade são autênticos cuidados paliativos para conseguir manter os serviços a funcionar com as valências necessárias”, afirmou à agência Lusa, recordando que há serviços farmacêuticos de hospitais públicos que já tiveram de encerrar no período noturno.

Ana Paula Martins diz que a situação está até pior do que “durante o período da ‘troika’”: “Desde aí, o nosso caso, nós piorámos”.

“[Há serviços que] estão em cuidados paliativos, sim. Temos hospitais hoje onde a urgência noturna [da farmácia hospitalar] já fechou”, indicou.

A bastonária sublinha que as farmácias hospitalares do SNS vivem “na linha vermelha”, com insuficiência de recursos para assegurar um adequado funcionamento e questiona como é que hospitais com serviços farmacêuticos encerrados conseguem assegurar uma medicação não programada e urgente durante a noite, por exemplo.