De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a 23 e 24 de dezembro foram realizados em Portugal 488.000 testes profissionais de antigénio, refere uma nota de imprensa da Associação Nacional de Farmácias que precisa que 273.089 desses testes foram feitos em farmácias.

O número de farmácias que realiza testes continua a aumentar, sendo atualmente 1.400 em todo o território nacional (Continente e Regiões Autónomas) a realizar testes antigénio profissionais, acrescenta o comunicado.

Entre 16 e 29 de dezembro, foram realizados 1.200.000 testes nas farmácias portuguesas, sendo os dias com valores mais elevados 23 (159.754), 24 (114.194), 27 (119.083), 28 (147.804) e 29 (156.778) de dezembro.

“As farmácias continuam empenhadas no seu compromisso com a prevenção e mitigação do impacto da infeção por SARS-CoV-2, através da prestação deste serviço público de interesse nacional”, afirmou a presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, citada na nota de imprensa.

