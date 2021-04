“A Jornada de Recolha de Medicamentos organizada anualmente pelo Banco Farmacêutico acontece pela primeira vez ao longo de sete dias, tendo lugar de 20 a 26 de abril em algumas das farmácias [70], e em 159, a nível nacional, durante todo o dia de sábado, 24 de abril”, refere o BF em comunicado.

Pela primeira vez participam farmácias em Monção, Montelavar, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova de Cerveira na iniciativa que faz chegar às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos de saúde.

Na XIII Jornada, participam 120 IPSS que, “graças à generosidade dos portugueses, vão poder apoiar os que mais precisam com estes bens vitais para a sua saúde”, adianta o Banco Farmacêutico, uma iniciativa da Associação para a Assistência Farmacêutica, criada para uma intervenção social na área da saúde e do medicamento.

“Devido às limitações que a pandemia nos impõe, não contamos este ano com a ajuda preciosa de centenas voluntários, que ofereciam o seu tempo neste dia para apoiar na informação e orientação durante a Jornada, mas sabemos da reconhecida solidariedade dos portugueses e das farmácias e esperamos que o seu contributo seja idêntico ao de anos anteriores”, afirma Luís Mendonça, do Banco Farmacêutico, citado no comunicado.

Luís Mendonça deseja ainda que “as instituições de solidariedade que disponibilizam os medicamentos à população mais carenciada possam continuar a contar com este apoio ainda mais importante nesta fase pandémica”.

Em 2020, milhares de portugueses ajudaram 100 Instituições de Solidariedade Social através da doação de 14.000 medicamentos e produtos de saúde, com o valor estimado de 60 mil euros, refere o BF, que tem como missão “ajudar os mais desfavorecidos”, tendo por base “os valores da partilha e gratuidade”.

Até à última Jornada, o Banco Farmacêutico ajudou instituições de solidariedade social com 125.500 medicamentos e produtos de saúde.

O Banco Farmacêutico nasceu em Milão (Itália), de uma colaboração entre a Companhia das Obras e a Associação Lombarda dos Proprietários de Farmácia.

A primeira Jornada de Recolha de Medicamentos decorreu há 20 anos, em dezembro de 2000. Desde então, a Jornada realiza-se todos os anos, no segundo sábado do mês de fevereiro.