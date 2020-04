A rede de farmácias começou a registar uma diminuição significativa de vendas devido à pandemia de COVID-19.

A dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica regista uma quebra de 20%. Na semana de 13 a 19 de abril, foram dispensados menos 151 mil unidades do que em igual período do ano passado, de acordo com dados da HMR, multinacional portuguesa de informação e estudos de mercado de produtos farmacêuticos.

A epidemia e as necessidades de confinamento da população poderão causar prejuízos significativos às farmácias no segmento de produtos para a primavera e o verão. A dispensa de produtos solares caiu (-77%), com menos 18 mil unidades vendidas na última semana do que em igual período do ano passado.

As quebras são de (-17%) nos produtos de higiene e para cuidado dermocorporal, tendência que se acentua nos produtos dermatológicos para o rosto (-32%).

O consumo global de medicamentos caiu (-4%) na primeira semana de abril, em relação ao mesmo período do ano passado, tendência que se agudizou na segunda semana (-22%). Na semana de 13 a 19 de abril, o consumo está alinhado pelos padrões do ano passado.