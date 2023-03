Esta nova clínica de fisioterapia "permitirá promover uma melhoria contínua dos serviços à comunidade e, em simultâneo, oferecer ferramentas de ensino inovadoras em contexto clínico aos seus alunos. Este é um espaço único em Portugal, com infraestruturas de última geração, que terá uma relação direta entre a produção de conhecimento na área da fisioterapia e o processo de ensino de futuros fisioterapeutas", informa a faculdade em comunicado.

"A nova clínica de fisioterapia é uma afirmação do compromisso que a Egas Moniz School of Health & Science assume enquanto universidade cívica - uma instituição que pretende reforçar o serviço à comunidade com a garantia de preços mais acessíveis à população e implementar uma cultura de investigação a nível nacional – com o objetivo de dar resposta a três eixos fundamentais: o serviço comunitário, a investigação e o ensino. Neste sentido, este espaço permite uma integração destes três pilares de forma a desenvolver a profissão e disponibilizar intervenções distintas aos cidadãos", acrescenta.

João R. Vaz, diretor clínico da Fisioterapia Egas Moniz e professor na Egas Moniz School of Health & Science, destaca que "este espaço distingue-se pela forma como o seu laboratório de investigação vai servir a comunidade e, em paralelo, o ensino, permitindo levar a produção científica na área das ciências da fisioterapia mais longe. Nesta clínica, os fisioterapeutas terão ao seu dispor instrumentação tecnológica mais avançada que lhes permitirá avaliar o cidadão que nos procura de uma forma mais minuciosa e precisa. Fazendo a analogia a outras áreas do conhecimento, a instrumentação que dispomos permite observar o movimento humano ao microscópio, tal é o detalhe que oferece".

Acrescenta ainda que "isto traduzir-se-á num melhor serviço para o cidadão ao mesmo tempo que cria um ambiente de aprendizagem extremamente rico para os alunos, futuros fisioterapeutas. Adicionalmente, na Clínica Fisioterapia Egas Moniz, o nosso modelo de intervenção é fortemente assente no exercício físico, numa perspetiva de prevenção e reabilitação"