Contactado pela agência Lusa, a propósito de um comunicado da autarquia do distrito de Viana do Castelo a dar nota da inauguração, hoje, daquela resposta, o presidente da câmara, Rui Teixeira, referiu que “inicialmente a extensão de saúde vai funcionar dois dias por semana, período que poderá aumentar dependendo também do número de inscritos possíveis das freguesias vizinhas de Gondar, Mentrestido e, de São Martinho de Coura, do concelho de Paredes de Coura.

O autarca socialista adiantou que o investimento na obra representou cerca de 15 mil euros, suportado pelo município.

Já o apetrechamento da extensão de saúde, a funcionar no edifício da sede da Junta de Freguesia de Covas, com equipamento informático e mobiliário foi assegurado pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), tal como os profissionais de saúde, um médico, uma enfermeira, assistente técnico e assistente operacional.

“Com a abertura desta extensão de saúde está cumprido mais um compromisso assumido nas últimas eleições autárquicas, centrado numa aposta clara numa política de proximidade e no combate à desertificação do interior, criando condições para quem reside longe dos centros urbanos”. Era uma resposta que tinha de ser dada com urgência à população. A população da freguesia Covas, a mais distante da sede do concelho, tem cerca de 700 residentes, maioritariamente idosos. Facilitar o acesso aos cuidados de saúde primários era fundamental”, sublinha Rui Teixeira, citado na nota hoje enviada às redações.

O novo equipamento foi hoje inaugurado com a presença do presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, da vereadora Carla Segadães, do presidente da Assembleia Municipal, António Quintas, do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Franklim Ramos e do Presidente da Junta de Freguesia de Covas, André Araújo.

A ULSAM gere os hospitais de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente de 231.488 habitantes nos 10 concelhos do distrito e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.