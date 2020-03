"O país já tem muitos problemas de saúde que tem de enfrentar todos os dias, isto [o Covid-19] é um acréscimo na pressão sobre o sistema de saúde fraco e subcarregado", disse a representante da OMS em Moçambique, Djamila Cabral, em entrevista à Lusa em Maputo.

Para Djamila Cabral, o país vai precisar de mais apoios para fazer face a pandemia e os hospitais precisam de meios para o isolamento e tratamento de pessoas infetadas.

"O isolamento é bastante específico e um processo complexo. É preciso começar a preparar isso já e as autoridades estão a trabalhar nisso. Foram identificados hospitais em todas as províncias com áreas de isolamento", afirmou a representante da OMS.

Ainda não há um caso confirmado da doença no país, mas o receio aumentou após a confirmação, desde a semana passada, de novos casos na África do Sul, país que faz fronteira com Moçambique.

Djamila Cabral acrescenta que a prioridade continua a ser a triagem nos aeroportos e postos de fronteira, na medida em que o "perigo virá de fora".

"Estamos a concentrar as ações nas capitais provinciais porque temos a noção de que a pessoa [contaminada] virá de fora. Por isso, se nos aeroportos e fronteiras tivermos um serviço de triagem bom, vamos ter bons resultados e vamos obter a lista das pessoas que entram em Moçambique e para onde vão", acrescentou.

A representante da OMS em Moçambique alertou também para os riscos da disseminação de notícias falsas sobre o Covid-19, numa sociedade onde o acesso a informação ainda é um desafio, principalmente nas zonas rurais.