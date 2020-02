Cada comunidade religiosa “tem a sua própria posição” e, portanto, caberá a cada uma manifestar-se sobre o referendo, disse o padre José Nuno Silva aos jornalistas, no final de uma conferência de imprensa do GTIR a propósito da discussão parlamentar e votação dos diplomas sobre a eutanásia marcada para o dia 20.

Para Khalid Jamal, da Comunidade Islâmica de Lisboa, “é precoce, para já” falar da questão do referendo à eutanásia.

“Não faz parte das nossas prioridades”. Contudo, defendeu, é preciso “chamar a atenção” que o referendo é “acima de tudo um instrumento de consulta e, portanto, não é vinculativo, pese embora subsistam” no seio das sociedades que, à partida, “a legitimidade conferida por um referendo é absoluta” porque é a sociedade a falar.

O pastor da Aliança Evangélica Portuguesa Jorge Humberto disse, por seu turno, esperar que, no dia 20, os deputados tenham “um arrebatamento de consciência e percebam que de facto não há maturidade, nem condições para que esta situação seja aprovada na Assembleia da República”.

“Esperamos vivamente que isto não aconteça”, porque “a pressa com que as coisas estão a ser feitas é inimiga a que haja uma reflexão profunda, transversal sobre as implicações [da lei], não apenas para esta geração, mas para as gerações seguintes”, sublinhou o pastor.