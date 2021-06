Esse foi o primeiro objetivo não alcançado em termos de vacinação para o novo presidente norte-americano, que tornou a aceleração da campanha de imunização uma prioridade do início do seu mandato.

O objetivo será alcançado, no entanto, "pelos adultos de 27 anos ou mais" até 4 de julho, disse Jeff Zients, coordenador do combate à COVID-19 da Casa Branca.

"Achamos que levará algumas semanas a mais para chegar a 70% de todos os adultos com pelo menos uma dose", disse em conferência de imprensa, garantindo que a meta definida pelo presidente no início de maio foi "muito ambiciosa".

Até ao momento, 65,4% da população com mais de 18 anos receberam a primeira dose de uma das três vacinas autorizadas nos Estados Unidos.

No entanto, o ritmo da vacinação desacelerou desde abril, quando alcançou um pico de 3,4 milhões de doses diárias. A última média é de aproximadamente 850.000 doses diárias, segundo dados das autoridades de saúde, um número que inclui as crianças e adolescentes de 12 anos ou mais vacinados com a Pfizer.

"Onde o país tem de fazer mais é na faixa etária dos 18 aos 26 anos", disse Zients. "A realidade é que muitos jovens americanos pensam que a COVID-19 não é algo que os afeta e têm menos probabilidade de serem vacinados".

- "Grandes celebrações" -

O presidente também estimou que 160 milhões de americanos teriam sido completamente vacinados até à mesma data. Até ao momento, faltam 10 milhões de pessoas para atingir a meta. Esse objetivo deve ser alcançado até "meados de julho", segundo Zients.

"Vamos ser claros: a nossa campanha de vacinação é uma 'história de sucesso'", defendeu Biden num tweet logo após o anúncio.

"Quando chegámos ao poder, 3.000 americanos morriam todos os dias. Hoje, as hospitalizações foram reduzidas em 90%".

E graças aos avanços já alcançados, os Estados Unidos poderão comemorar o seu feriado nacional com grande pompa, com mil pessoas esperadas na Casa Branca.

"Os Estados Unidos estão a preparar.se para um 4 de julho histórico, com grandes festividades", disse Zients.

"Amigos, estamos a caminhar para um verão muito diferente ao do ano passado. Um verão brilhante, de alegria", declarou o presidente durante um discurso por ocasião das 300 milhões de injeções nos primeiros 150 dias do seu mandato.

- Disparidades entre estados -

No entanto, atingir a meta de 70% não será "a linha de chegada, nem a última batalha", disse Anthony Fauci, assessor da Casa Branca para a crise de saúde, na terça-feira.

Devemos "ir muito além depois de 4 de julho, durante o verão e posteriormente, com o objetivo final de esmagar completamente a epidemia nos Estados Unidos".

"Infelizmente, os casos e as hospitalizações não estão a diminuir em muitos lugares, em estados com baixas taxas de vacinação", disse o presidente Biden na sexta-feira.

A vacinação oscila fortemente entre os 50 estados: 16 estados e a capital federal, Washington, já alcançaram a marca de 70% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose. São especialmente aqueles localizados nas duas costas. As diferenças, no entanto, são enormes em outros estados mais relutantes, como Alabama, Luisiana e Wyoming.

"Há um perigo real, se persistir a relutância à vacinação, de testemunhar novos surtos localizados da epidemia", alertou Fauci.