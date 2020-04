“O DYNABrain permitirá ainda otimizar a formação avançada na área de neurociências na UC”.

Lino Ferreira, líder de grupo no CNC-UC e investigador coordenador na Faculdade de Medicina da UC créditos: PAULO AMARAL

O projeto RESETageing, que tem como coordenador nacional Lino Ferreira, líder de grupo no CNC-UC e investigador coordenador na Faculdade de Medicina da UC, foi financiado na categoria twinning, permitindo a várias instituições, “com diferentes competências e indicadores de desempenho, partilhar as melhores práticas entre si”.

Este projeto quer potenciar “as competências científicas e de inovação” da UC na área do “envelhecimento cardiovascular” – as doenças cardiovasculares são “a principal causa de morbilidade/mortalidade em Portugal”, destaca a UC.

Colaboram no RESETageing “três parceiros internacionais com elevado conhecimento na área do envelhecimento”: as universidades de Newcastle upon Tyne (Reino Unido) e de Maastricht (Países Baixos) e o Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipman Institute (Alemanha).

Lino Ferreira nota que “o envelhecimento demográfico na Europa, e em particular em Portugal, tem vindo a acentuar-se ao longo dos anos. Em Portugal, por cada 100 jovens existem atualmente 154 idosos (em 1960 existiam apenas 27), por outro lado a esperança média de vida aumentou cerca de sete anos no mesmo período”.

Hoje, “uma pessoa com 65 anos vive, em média, mais 20 anos, no entanto apenas sete desses anos são anos de vida saudável. Durante os restantes anos, as pessoas sofrem múltiplas doenças e incapacidades, que têm um impacto significativo quer no seu bem-estar, quer nas economias das diferentes sociedades”, sublinha.

“Este é o segundo projeto de tipologia twinning no âmbito do programa Horizonte 2020 que a Universidade de Coimbra consegue captar financiamento, ambos na área das doenças cardiovasculares”, conclui o investigador.

Para Cláudia Cavadas, vice-reitora da UC para a área da investigação, “estes dois projetos vão permitir potenciar a investigação de excelência na UC, nomeadamente na área das neurociências e no envelhecimento cardiovascular”.

O financiamento vai ainda, acrescenta, “contribuir para formar uma nova geração de jovens investigadores nessas áreas científicas, com uma componente de formação avançada noutras competências, nomeadamente relacionadas com a inovação e empreendedorismo”.