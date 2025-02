Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), em geral, não toleram fazer exercícios físicos – o cansaço, a falta de ar constante e a fraqueza muscular associados à condição são fatores que, muitas vezes, desestimulam a prática rotineira de atividades físicas.

O exercício regular, no entanto, é considerado a conduta mais efetiva na reabilitação pulmonar desses pacientes. Agora, um novo estudo brasileiro, coordenado pela professora Fernanda Degobbi Lopes e apoiado pela FAPESP, ressalta os benefícios do exercício físico também na resposta imune das pessoas com DPOC grave, mostrando diminuição dos fatores inflamatórios, maior ganho de massa muscular, diminuição da dispneia e melhora da qualidade de vida dessas pessoas.

O trabalho inédito foi conduzido durante o pós-doutoramento de Juliana Tiyaki Ito-Uchoa no Laboratório de Terapêutica Experimental, do Instituto dos Laboratórios de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), com colaboração do Departamento de Fisioterapia, do Serviço de Reabilitação Pulmonar, do Serviço de Pneumologia do Instituto do Coração (Incor) e do Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências. Os resultados foram publicados na revista Pulmonology.

Há cerca de dez anos, Lopes e o seu grupo de pesquisa têm estudado a resposta imune na DPOC e demonstraram tanto em estudos clínicos como em experimentais que os indivíduos fumadores que desenvolvem a DPOC apresentam uma falha na resposta imune mediada por um tipo específico de células reconhecidas por controlar o processo inflamatório.

A DPOC, como o próprio nome diz, é uma doença crónica do pulmão que tem como principal agente causador o tabagismo. É uma doença multifatorial complexa, que provoca um processo inflamatório crónico dos brônquios, causa a destruição das paredes alveolares e leva a efeitos sistémicos, como comorbidades cardiovasculares, perda de massa muscular, maior fragilidade óssea, além de contribuir para o descondicionamento físico.

A sua principal característica é a limitação do fluxo aéreo pulmonar, associada a uma resposta inflamatória anormal à inalação de partículas ou gases nocivos (especialmente vindos do cigarro). Isso reflete-se justamente na redução da aptidão física, gerando prejuízo das atividades laborais e da vida diária. Por isso, a doença é considerada uma das principais causas de morte e de incapacidade física no mundo.

As células de defesa

O processo inflamatório causado pela DPOC provoca uma resposta imune do organismo tanto na resposta inata (das células que residem no tecido e estão de “prontidão” para responder a qualquer fator exógeno) quanto na resposta adaptativa (que acontece quando a pessoa continua exposta ao tabagismo, intensificando o processo inflamatório, o que leva à condição de cronicidade e ativação de outros mecanismos de defesa mais específicos).

No caso da DPOC, alguns estudos clínicos e experimentais desenvolvidos pelo grupo coordenado por Lopes, também com apoio da FAPESP, demonstraram que a doença induz um desequilíbrio nas células de defesa Th17 e Treg (dois tipos de linfócitos), o que contribui para uma falha no controlo da inflamação e na consequente progressão da doença.

As células Treg são consideradas anti-inflamatórias e são responsáveis por ativar a produção da interleucina 10 (IL10), que ajuda a diminuir a resposta inflamatória no organismo. Em contraste, as células Th17 são pró-inflamatórias, ou seja, quando os seus níveis estão aumentados, elas são associadas à progressão e agravamento da doença.

Os estudos do grupo demonstraram o aumento da resposta mediada pelas células Th17 no desenvolvimento e na progressão da DPOC. Demonstraram ainda que fumadores que se tornam DPOC apresentam uma redução da resposta anti-inflamatória mediada pelas células Treg, que estão diminuídas ou inativadas, ou seja, não conseguem trabalhar corretamente.

“As células Treg estão presentes nos tecidos, mas elas precisam de uma ‘sinalização’ para serem ativadas e produzirem a interleucina 10, que vai atuar na diminuição da inflamação. Nas pessoas que fumam e têm DPOC, esse mecanismo não é ativado”, explicou Lopes, autora principal do estudo.

O impacto do exercício

O efeito anti-inflamatório do treino físico é bem estabelecido em adultos saudáveis: a atividade física suprime a inflamação sistémica através da libertação muscular local de miocinas (proteínas produzidas pelos músculos quando contraídos), responsáveis pelo aumento da interleucina 10, por exemplo. Em pessoas com DPOC, o treino físico é fundamental para a reabilitação pulmonar, mas ainda não se conhecia o mecanismo envolvido na resposta imune anti-inflamatória.

Para chegar à conclusão, a equipa avaliou 20 pessoas com DPOC grave, que tinham entre 50 e 80 anos, estavam sob tratamento médico, clinicamente estáveis (pelo menos 30 dias sem exacerbação) e eram fisicamente inativas. Elas foram divididas em dois grupos: o grupo exercícios físicos e o grupo-controlo.

O programa de treino no grupo de exercícios foi realizado em 24 sessões, três vezes por semana, com cada sessão a durar uma hora. As sessões foram divididas em exercícios aeróbicos (teste de esteira) e treino de resistência (musculação), supervisionados por um fisioterapeuta.

Após esse período de treinos, o grupo que fez exercícios apresentou um aumento nas células Treg “ativadas”, ou seja, com capacidade de efetuar a ação anti-inflamatória, concomitantemente com uma redução nas células Th17 (pró-inflamatórias). Além disso, o grupo ativo também apresentou melhoria na força muscular e diminuição da dispneia (falta de ar).

“Além de corroborar os achados sobre os efeitos benéficos da atividade física para atenuação e prevenção de diferentes doenças, os resultados apresentam pela primeira vez que o treino físico inibe a resposta Th17 e promove o aumento de células Treg com atividade anti-inflamatória em indivíduos com DPOC, mesmo em estágios avançados da doença. Isso significa melhoria da resposta imune e consequente atenuação dos sintomas respiratórios”, conta Lopes.

Na prática, os benefícios da atividade física podem ser estendidos para qualquer pessoa com DPOC, mesmo que não seja um paciente grave. “A maioria não faz atividade física por causa da falta de ar, do cansaço. À medida que a doença progride, a pessoa perde cada vez mais a sua capacidade respiratória. Mas esse estudo traz resultados que vão impactar a vida dessas pessoas. É essencial que elas entendam que, aos poucos, o exercício físico vai melhorar a aptidão física, melhorar a força muscular e ainda diminuir a inflamação”, ressaltou.

O artigo Effect of exercise training on modulating the TH17/TREG imbalance in individuals with severe COPD: A randomized controlled trial pode ser lido em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39764722/.