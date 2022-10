O evento, que contou com a habitual presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bateu todos os recordes de angariação ao alcançar 51.250 € e 27 peças de arte vendidas.

Todas as peças foram doadas pelos seus autores e 100% do valor reverte para a missão da CAPITI, que o distribuirá de forma a garantir o tratamento anual de cerca de 50 crianças e adolescentes carenciados, com perturbações do desenvolvimento e do comportamento.

As obras vendidas pelos valores mais elevados pertencem a Rui Sanchez (4.800€), Maísa Champalimaud (4.000€) e Pedro Calapez (3.800€).

Fundada em 2016, a associação vive de doações, tendo apoiado até ao momento um total de 339 crianças e jovens, tornando possível a realização de mais de 13.500 atos clínicos, que englobam consultas com médicos, técnicos e avaliações para diagnóstico.