ITÁLIA

O governo planeia fechar todas as escolas e universidades até meados de março para lidar com a epidemia de coronavírus. Uma decisão final sobre esse assunto deve ser tomada ainda hoje.

No país europeu mais afetado pela epidemia, 11 municípios do norte do país já estão em quarentena.

FRANÇA

"Os exércitos estão prontos para intervir, se necessário", para apoiar os serviços estatais diante da epidemia de COVID-19, disse a ministra Florence Parly.

Os hospitais militares "estão prontos para receber pacientes" e "já os recebem", garantiu nesta quarta-feira.

ALEMANHA

"O próximo passo", se a epidemia piorar, será "concentrar a capacidade em pacientes gravemente doentes", incluindo adiar operações não emergenciais, afirmou o ministro da Saúde, Jens Spahn, na terça-feira. "Mas ainda não chegamos a nível", insistiu.

Quarentenas para cidades ou regiões inteiras serão decididas como "último recurso", afirmou o ministro do Interior, Horst Seehofer.

REINO UNIDO