Segundo uma nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) hoje divulgada, a previsão de fim de ano assinala que a depressão Bella originará um fluxo de norte que transportará uma massa de ar frio sobre o território continental nos próximos dias, esperando-se a continuação do tempo frio pelo menos até ao dia 01 de janeiro.

Proteja-se do frio: recomendações da DGS O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo frio e seco para os próximos dias, com ocorrência de temperaturas mínimas negativas em alguns distritos do país. Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que facilitam o aparecimento de doenças como a gripe e outras infeções respiratórias. Assim, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reforça a recomendação para a vacinação contra a gripe, bem como a adoção das seguintes medidas, para se proteger do frio: Mantenha o corpo quente – use luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa;

Hidrate-se: ingira líquidos e sopas;

Mantenha a casa quente: Verifique se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira; Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, ventile as divisões da casa. A acumulação de gases pode causar intoxicação ou morte.

No exterior, tenha cuidado com quedas;

Mantenha-se especialmente atento se tiver algum problema de saúde: Tome os medicamentos para a sua doença conforme a indicação do seu médico; Não tome antibióticos sem indicação médica; Não vá de imediato para a urgência hospitalar. Se necessário, contacte o SNS 24 – 808 24 24 24, o 112 ou o seu médico assistente;

Mantenha-se em contacto e atento aos outros, ajudando-os a se protegerem.

De acordo com o IPMA, o anticiclone localizado a noroeste do arquipélago dos Açores e a depressão Bella, que se irá deslocar para a região da Escandinávia, passando pelo norte de França, são os responsáveis pelo tempo frio em Portugal.

Segundo o organismo, a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 15ºC em praticamente todo o território até ao final do ano.

Na Beira Baixa, Beira Alta e Trás-os-Montes e Alto Douro a máxima deverá variar aproximadamente entre os 3ºC e os 10°C e a mínima entre os -4 e os -1°C.

Nas regiões mais próximas do litoral, as temperaturas mínimas deverão variar aproximadamente entre os 3ºC e os 9°C.

Chuva e neve

Entre 28 a 31 de dezembro, prevê-se ainda precipitação em regime de aguaceiros, que serão de neve de um modo geral acima de 800/1000 metros de altitude, variando a cota ao longo da semana nas serras do Norte e Centro, com a passagem de nova superfície frontal fria no final de dia 30 e início de dia 31.

Espera-se ainda formação de gelo ou geada em especial nas regiões do interior e neblina ou nevoeiro matinal.

O vento soprará moderado do quadrante oeste, tornando-se do quadrante norte ao longo da semana, por vezes forte com rajadas até 70km/h, tal que a intensificação do vento irá provocar um aumento do desconforto térmico.

