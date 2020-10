O MP considerou indiciado que o enfermeiro, "foi solicitado para prestar cuidados de enfermagem a uma senhora residente em freguesia de Celorico de Basto, de 90 anos de idade, padecente de alzheimer, acamada e totalmente dependente de terceiros" e que, "no exercício destas funções, aproveitando-se de estar sozinho com esta senhora, manteve com ela trato sexual".

O abuso, de acordo com a informação divulgada na página da Internet da Procuradoria, terá acontecido a 02 de julho de 2019.