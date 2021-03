"No seguimento de uma denúncia que estaria a decorrer uma festa ilegal numa propriedade, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde constataram que se tratava de um casamento", informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

"No decorrer das diligências policiais, foram identificados 90 adultos, que se encontravam em incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, acompanhados de 56 menores de idade. Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", lê-se na nota.

"A ação contou com o reforço do Posto Territorial do Poceirão, do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI)", acrescenta.

"A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia COVID-19, é fundamental para conter a propagação do vírus", conclui.