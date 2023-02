A indicação da nova administradora, nascida em 25 de março de 1976 (46 anos), foi divulgada em comunicado pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) após uma reunião do Conselho do Governo, realizada em Ponta Delgada na quinta-feira.

Em 02 de dezembro de 2022, a presidente do HDES, Cristina Fraga, demitiu-se na sequência da demissão de 21 dos 25 diretores de serviços, que denunciaram problemas nas escalas da unidade.

Já perto do Natal, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, indicou que o hospital estava a funcionar “normalmente”, com as escalas da urgência já garantidas para janeiro e com a retirada dos pedidos de demissão por parte dos diretores de serviço.

Em novembro, cerca de 400 médicos da região (191 do Hospital do Divino Espírito Santo) tinham manifestado indisponibilidade para fazer mais do que as 150 horas de trabalho extraordinário obrigatórias por lei, reclamando um pedido de desculpas do vice-presidente do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Artur Lima (CDS-PP) tinha afirmado em 11 de novembro que os médicos “não podem usar o dinheiro como moeda de troca para dispensar” a prestação de cuidados.

Segundo informação divulgada pelo Governo Regional, Manuela Gomes de Menezes é desde 2018 docente convidada na Universidade dos Açores, lecionando nas áreas de Economia, Gestão, Turismo e Relações Públicas.

Desde o mesmo ano é economista consultora na MM Business Consulting e sócia e ‘business developer’ da empresa de biotecnologia Azores Life Science.

Foi coordenadora geral da associação de solidariedade social Mãe de Deus, que, entre outras valências, gere seis lares de acolhimento de crianças e jovens em risco.

Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e em Psicologia pela Universidade dos Açores, a nova administradora hospitalar fez também o mestrado na academia do arquipélago (Ciências Económicas e Empresariais, especialização em Gestão de Recursos Humanos) e frequentou uma pós-graduação na área de Recursos Humanos na universidade norte-americana de Harvard.

Em setembro passado iniciou o doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais nos Açores.

Além de Manuela Gomes de Menezes, o Conselho do Governo nomeou Sandra da Conceição Silva para presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM).

De acordo com a informação disponibilizada pelo Governo Regional, Sandra Silva, nascida em 04 de dezembro de 1975 (47 anos), é já vogal executiva desta administração, tendo desempenhado várias funções na USISM.

Tem formação em Enfermagem, inclusive Enfermagem Comunitária, pela Universidade dos Açores, e possui o título de especialista do Ensino Superior nesta área. Tem um mestrado em Ciências de Enfermagem pela Universidade do Porto.