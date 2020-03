"Sabemos que a atenção internacional está atualmente mais focada no Covid-19, mas (...) ainda precisamos de mais 20 milhões de dólares [cerca de 18 milhões de euros] para que a OMS mantenha a equipa no terreno, porque o Ébola também é uma questão de segurança sanitária global", disse o diretor-geral adjunto de Resposta e Emergência da OMS, Ibrahima-Socé Fall, numa conferência de imprensa para atualizar a situação da doença, que eclodiu em agosto de 2018 na RDCongo.

O responsável começou as suas declarações congratulando-se com a cura de Masiko, que esta terça-feira teve alta de um centro de tratamento de Ébola em Beni por estar curada, tratando-se do último paciente infetado com a doença no país.

Fall alertou no entanto que o surto pode não ter ainda terminado: isso só pode ser declarado quando a última pessoa a ter sido curada tiver um resultado negativo a um segundo teste após 42 dias.

O diretor geral-adjunto indicou que o perigo é iminente e que devem estar preparados caso surjam novos casos.

Ibrahima-Socé Fall indicou também que existem quatro fatores para a reincidência do vírus: “Primeiro, a transmissão do Ébola é possível fora dos grupos sob vigilância; segundo, o vírus Ébola pode persistir em agulhas, seringas ou frascos usados durante várias semanas; terceiro, o vírus pode persistir nos fluídos corporais das pessoas curadas durante meses, e pode ser transmitido após a sua recuperação ou, em casos mais raros, pode resultar numa recaída das vítimas; por fim, o vírus está presente num reservatório de animais na região, e há sempre o risco de uma nova propagação para as pessoas”.

O diretor geral-adjunto afirmou ainda que o programa ‘Sobrevivente’ tem de continuar a ser financiado porque “fornece cuidados de acompanhamento a quase todos os 1.169 sobreviventes em 26 áreas de saúde no Kivu Norte e Ituri [a leste e nordeste da RDCongo, respetivamente]".

"O programa também ajuda a reduzir os riscos de eventuais recaídas”, acrescentou.