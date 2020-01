Lisboa continua a ser o concelho com mais necessidade de camas, “até pela dimensão da sua população”, mas as respostas serão distribuídas pelas cincos ARS.

Apesar da abertura de novas camas, a resposta ainda é insuficiente. “Vamos sempre tentando abrir mais respostas, mas não pode ser a preocupação principal”, disse a coordenadora, adiantando que “a maior aposta” terá de ser nos cuidados domiciliários, no reforço das equipas, em unidades de dia e promoção de autonomia.

Por outro lado, observou, “sem a Segurança Social, a nossa reposta é um bocadinho deficitária porque é necessária que estas pessoas tenham apoio dos cuidadores informais e das instituições quando já não precisam de cuidados de saúde” e precisam de ter uma reposta para onde ir, defendeu.

“Não depende do Estado o querer e conseguir, porque estas camas são parcerias, contratos que se fazem com entidades do foro social e privado”, explicou.

“À medida que o país vai estando coberto, vai sendo mais difícil haver promotores disponíveis para aumentar a sua oferta, o que não quer dizer que não se esteja a trabalhar nesse sentido, porque há promotores que pretendem aumentar a capacidade que têm e é assim que vamos conseguir aumentar a nossa necessidade em respostas”, vincou.

Contudo, rematou, “não vai ser ainda em 2020 que vamos conseguir ter as necessidades do país completamente cobertas”.