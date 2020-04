Quanto a testes realizados em laboratórios públicos, excluindo dos dados não só os dos laboratórios privados, mas também os do INSA, o total distribui-se em 53% no norte, 14% na região centro, 27% em Lisboa e Vale do Tejo, 1% no Alentejo, 1% no Algarve, 1% na Madeira e 2% nos Açores.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15.987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%).

Dos infetados, 1.175 estão internados, 233 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 266 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.