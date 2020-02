Segundo dados da Organização Mundial de Saúde estima-se que cerca de 3% da população mundial tenha sido infectado pelo vírus da hepatite C (VHC), o que corresponde a 170 a 200 milhões de indivíduos.

Aproximadamente 85% dos casos que contraem hepatite C tornam-se crónicos. Destes 20%, evoluem para cirrose hepática. A cirrose hepática é uma situação com risco elevado de cancro do fígado (carcinoma hepatocelular): a probabilidade de um doente com cirrose evoluir para carcinoma hepatocelular é de 4% por ano o que justifica que se faça uma ecografia de 6/6 meses. O objectivo consiste na detecção precoce, com pequenas dimensões, do referido cancro.

Os factores de risco principais para se adquirir a hepatite C são: toxicodependência intravenosa (principalmente pela partilha do material usado no consumo) em 60% dos casos, via sexual (15%), profissões relacionadas com a saúde (para os próprios profissionais). O risco transfusional é inferior a um caso em 100.000 transfusões.