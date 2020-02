“Estes números são relevantes para os médicos de família porque estes doentes têm um risco elevado de novos eventos cardiovasculares, nomeadamente de enfarte, AVC e mesmo morte”, consideram os investigadores.

Os autores salientam ainda que, neste trabalho, as mulheres estão menos medicadas do que os homens com fármacos protetores do coração, embora não sejam conhecidas as razões desta discrepância.

Este estudo incluiu apenas os doentes que tinham visitado o seu médico de família no ano anterior, o que, alertam os investigadores, “significa que os resultados poderiam ser ainda piores se tivessem sido incluídos os doentes que não vão às consultas e que podem estar ainda menos motivados para modificar os seus hábitos de vida, designadamente a alimentação pouco saudável e o tabagismo, e menos propensos a seguirem o tratamento”.

Em comunicado, os autores citam dados de uma série de outros estudos que mostram que cerca de 9% dos eventos cardiovasculares podem ser atribuídos à baixa adesão dos doentes ao tratamento e que os doentes que mais aderem são efetivamente os que têm melhor prognóstico.

Por outro lado, “os estilos de vida pouco saudáveis, como a falta de atividade física e o tabagismo, são os fatores de risco modificáveis mais importantes, representando mais de 70% do peso global das doenças crónicas, percentagem que deverá aumentar para os 80% em 2020”, acrescentam.

Segundo o EUROSTAT, quase 40% dos cidadãos europeus consultaram o seu médico de família uma ou duas vezes nos últimos 12 meses e 25% consultaram-no três a cinco vezes num ano.