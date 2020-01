Fundado em 1980 e "nascido do desejo" do médico Jacinto Magalhães, o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, que à época se designava de instituto, surgiu com o propósito de estudar doenças raras, maioritariamente diagnosticadas em crianças.

De acordo com Ana Fortuna, foi com a implementação de projetos como programa nacional de diagnóstico precoce [vulgo 'teste do pezinho'] que, "ano após ano", o instituto/centro foi "ganhando algumas batalhas", "superando etapas" e aumentando a sua cobertura.

"Na década de 90, passamos a ter uma taxa de cobertura, no âmbito do programa de diagnóstico precoce, de 99%. Nos anos 2000, a taxa atingiu os 99,9%", referiu a especialista, adiantando que a "morte súbita" de Jacinto Magalhães não impediu o médico Rui Vaz Osório de dar continuidade ao trabalho desenvolvido até então.

"O Dr. Rui Vaz Osório implementou com muito entusiasmo a 'picada do pezinho' e, com o seu empenho, conseguiu convencer o Serviço Nacional de Saúde que este tipo de rastreio revelava valores importantes para a saúde. Mas não só. Mais tarde, conseguiu transformar a consulta de genética implementada no Hospital Maria Pia (Porto), num serviço, começando a contratar geneticistas”, recorda a especialista.

Do Hospital Maria Pia, passando pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e até ao Centro Hospitalar Universitário do Porto, onde está sediado desde 2013, o Centro de Genética Médica foi sendo "reconhecido o pelo seu papel".

À Lusa, a diretora garantiu, contudo, que a genética médica precisa ainda de se "fomentar e sedimentar" junto das outras especialidades clínicas.

"A genética é uma especialidade transversal que tem vertentes laboratoriais e clínicas, e que pode oferecer muito a várias especialidades médicas", concluiu Ana Fortuna.

Para celebrar o seu 40.º aniversário, o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães vai realizar uma edição especial das Conferências de Genética Doutor Jacinto Magalhães, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.