É normal que os dentes não sejam todos iguais e não temos todos a mesma coloração dentária. Algumas pessoas nascem com dentes mais amarelos que outras pessoas.

A chave para manter um sorriso brilhante e saudável ao longo da vida adulta é praticar uma correta higiene oral diariamente.

Ainda assim, existem diversas razões fatores que podem influenciar a cor do sorriso ao longo da vida, causando manchas superficiais e descolorando os dentes. Veja abaixo alguns desses fatores:

Manchas externas:

Beber café, chá ou vinho tinto.

Comer alimentos altamente pigmentados como as cerejas e as amoras.

Acumulação de depósitos de tártaro, que resultam da placa bacteriana que endureceu.

Manchas internas:

Tratamento com tetraciclinas (antibiótico) durante a altura da formação dos dentes.

Escurecimento dos dentes, fazendo parte do processo de envelhecimento.

Traumatismo dos dentes, resultando a morte do nervo dentário, dando uma coloração acastanhada, acinzentada ou negra.

Ingestão em excesso de flúor, durante a formação dos dentes (do nascimento até aos 16 anos).

Apesar destes fatores influenciarem de forma preponderante a cor dos dentes, é possível gerir de forma eficaz o amarelecimento dos dentes ao longo da vida. Para isso, deixamos algumas sugestões.

6 dicas para evitar dentes amarelos

1. Evite o tabaco

Os componentes do cigarro e o fumo do tabaco, além de ser altamente prejudiciais à saúde como um todo, escurecem os dentes, interferindo na estética do sorriso e na saúde dentária.

Nesse sentido, a primeira dica é evitar todas as formas de tabaco.

2. Cuidado com o café

Apesar de ser uma bebida saudável e com vários benefícios para o corpo humano quando tomada com moderação, a coloração dentária pode ser prejudicada na hora da ingestão de café.

Sugerimos, por isso, que lave os dentes logo depois de tomar café. Se não for possível fazê-lo imediatamente a seguir, beba ou bocheche com água.

3. Tenha atenção a alguns alimentos e medicamentos

Tal como certos alimentos coloram os dentes, como vimos acima, alguns medicamentos também podem afetar a aparência da dentição. Leia os efeitos secundários das bulas farmacológicas e converse com o seu médico e/ou médico dentista sobre possíveis alternativas aos fármacos prescritos.

4. Tenha uma higiene dentária à prova de bala

Não salte nenhum passo na sua rotina de saúde oral. Use fita dentária, escove os dentes de forma adequada durante cerca de dois minutos e use um elixir oral. Repita estes passos pelo menos 3 vezes por dia ou sempre que ingerir alimentos e bebidas que podem interferir com a sua higiene dentária.

5. Faça um branqueamento

O branqueamento dentário pode ser feito num consultório dentário ou em casa, usando em ambos os casos um produto prescrito pelo seu médico dentista. Por vezes é comum os dentes ficarem mais sensíveis durante o branqueamento dentário em casa. Este é, porém, um efeito secundário transitório.

6. Use uma pasta de dentes branqueadora

O uso de uma pasta dentífrica branqueadora pode ajudar a remover a pigmentação dentária entre as visitas ao dentista. Este tipo de produtos ajuda a eliminar as manchas à superfície dos dentes, provocadas normalmente por certos alimentos ou comportamentos de risco.

Por isso recomendamos Colgate Max White Ultra. Este dentífrico limpa profundamente, deixa uma sensação de frescura prolongada na boca e elimina as manchas dentárias, deixando os dentes mais brancos e bonitos em apenas 3 dias **.

Colgate Max White Ultra é composta por moléculas de oxigénio ativo, que detetam e eliminam as manchas profundas causadas por comida ou bebidas, garantindo uns dentes visivelmente mais brancos.

De facto, 91%* das pessoas que experimentaram Colgate Max White Ultra viram resultados logo após três dias de escovagem.**