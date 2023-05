De 25 a 31 de maio assinala-se por todo o mundo a Semana Internacional de Consciencialização para as doenças da Tiroide. Em Portugal, a Associação de Doentes da Tiroide (ADTI), com o apoio da Merck, irá realizar um rastreio, no dia 25 de maio, entre as 8h30 e as 13h, na Praça do Oriente, Parque das Nações, em Lisboa com o objetivo de destacar a importância do fator genético das doenças relacionadas com a tiroide.

Em Portugal, prevê-se que afete um milhão de pessoas, embora ainda exista um grande desconhecimento das doenças associadas a esta glândula, bem como em relação à forma como estas se manifestam.

A tiroide é uma glândula endócrina, com um formato semelhante ao de uma borboleta, localizada na parte frontal do pescoço. Esta glândula é responsável pela produção de diversas hormonas reguladoras do metabolismo do corpo que afetam o crescimento e desenvolvimento pessoal. Desta forma, quando as mesmas não são produzidas, afetam os mais diversos órgãos, o que resulta nos mais distintos problemas de saúde.

O desequilíbrio desta glândula resulta em sintomas como fadiga, fraqueza muscular, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, problemas de visão e problemas no ciclo menstrual. Assim, o seu diagnóstico é feito através de testes de função da tiroide, que podem ser realizados a partir de uma simples análise ao sangue ou pela análise dos níveis hormonais.

Apesar de serem doenças que podem ter mais impacto em mulheres e surgir em todas as etapas da vida, desde a infância até à terceira idade, há evidências de que este pode ser um problema hereditário, pelo que é comum surgir em diferentes membros da mesma família.

A causa mais comum de doenças da tiroide é autoimune, um processo em que é o próprio sistema imunitário que ataca as células da tiroide, como se estas fossem células estranhas.

O diagnóstico precoce pode permitir um tratamento adequado e a recuperação de alguma da qualidade de vida perdida na sequência dos problemas que afetam esta pequena glândula.

Para melhorar o acesso ao diagnóstico, no próximo dia 25 de maio, irá estar disponível uma equipa de rastreio, na zona da Estação do Oriente, no Parque das Nações, com o objetivo de informar e alertar para a relação do histórico de saúde familiar com o risco de ocorrência de doenças da tiroide.

No mesmo dia, pelas 13h (hora de Lisboa) haverá também um webinar, organizado pela Federação Internacional de Tiroide sobre a relação entre a genética e as doenças da tiroide e outros tópicos essenciais para a compreensão destas patologias. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.