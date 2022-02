Em entrevista ao Diário de Notícias (DN), a pneumologista Raquel Duarte, e antiga Secretária de Estado da Saúde, que participou nas reuniões de especialistas do Infarmed que serviram de aconselhamento ao Governo no combate à pandemia, admite que chegou o momento de aliviar medidas. "Não podemos ignorar que estamos claramente numa fase de mudança de paradigma, de aliviar medidas. E devemos fazê-lo, mas com prudência, porque temos de estar preparados para eventuais surtos em que o nosso comportamento terá de ser alterado", disse em declarações ao referido jornal. A especialista alerta que "o vírus não desapareceu", mas considera que "estamos numa fase em que vamos ter de mudar a forma como olhamos para a pandemia, de mudar o paradigma pandemia versus epidemia, mas isso deve acontecer quando começarmos a ter a redução da letalidade", lê-se no jornal. "Apesar de termos tido uma incidência elevadíssima (mais de 7 mil casos de infeção por 100 mil habitantes), não tivemos níveis elevados de formas graves da doença, de mortes ou a sobrecarga dos serviços de saúde com internamentos nas enfermarias ou nos cuidados intensivos", acrescenta a especialista àquele diário.

"Este é o momento para nos prepararmos para fazer essa mudança, mas, a meu ver, esta preparação pressupõe uma mudança gradual, que tem de ser feita de forma prudente. No fundo, temos de continuar a seguir a mesma estratégia de prudência, que nos caracterizou até à data", sugere a pneumologista ao DN.

Raquel Duarte é médica pneumologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho em regime de exclusividade, Mestre em Saúde Pública, Mestre em Gestão e Economia de Serviços de Saúde e Doutora em Saúde Pública. Foi Diretora do Programa Nacional para a Tuberculose da DGS e Professora Auxiliar na Faculdade de Medicina e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

