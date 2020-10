Até agora, os contágios diagnosticados em seres humanos tinham sido contraídos no estrangeiro, mas o RIVM confirma que, na semana passada, detetaram o vírus do Nilo Ocidental num homem, de idade não especificada, que teria sido infetado na região de Utrecht através da picada de um mosquito.

Em agosto passado, as autoridades detetaram a presença local do vírus pela primeira vez, em pássaros e mosquitos em Utrecht, e foram estes que agora começaram a disseminar entre os humanos, embora o RIVM assegure que a mudança climática das últimas semanas e o fim da temporada dos mosquitos minimiza a possibilidade de contrair o vírus.

Pessoas e cavalos são principalmente aqueles que contraem o vírus através de picadas de mosquitos, mas não são uma fonte de disseminação.

Cerca de 80% das pessoas que contraíram o vírus do Nilo Ocidental geralmente não apresentam sintomas, enquanto 20% apresentam sintomas leves, como febre ou gripe, e uma pequena percentagem desenvolve problemas neurológicos graves, como a encefalite, ou outros sintomas que podem levar à morte.

O vírus do Nilo Ocidental espalhou-se nos últimos anos por grande parte do mundo, com presença recente no sul da Europa, embora também tenha sido localizado na Europa Central e era previsível que chegasse às regiões da Europa Ocidental, o que se confirma com este caso.