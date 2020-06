O estudo, que faz parte da tese de doutoramento da investigadora, consistiu na "observação morfológica e genética para a determinação filogenética de 10 novas estirpes, o que resultou na descoberta de 3 novos géneros desta classe. As espécies incluídas na nova família são organismos unicelulares, com uma forma alongada, a maioria com um “pé” por onde se fixa ao substrato. Além das diferenças genéticas que originam a sua segregação das outras famílias de Eustigmatophyceae, distinguem-se pela ausência de uma estrutura celular intitulada pirenóide", descreve Raquel Amaral, assinalando ainda que, no estudo das microalgas, os métodos de base genética "são cruciais, dado que são organismos microscópicos e muitas vezes espécies diferentes podem ser muito parecidas".

A Algoteca de Coimbra, instalada no Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, é coordenada pela cientista Lília Santos, uma das autoras deste estudo e orientadora da tese de doutoramento de Raquel Amaral, que teve financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).