As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) anunciam-se como uma verdadeira festa da Igreja. Espera-se até cerca de um milhão e meio de peregrinos em Lisboa, volume que marcará a região e exige um admirável esforço de organização. Entre os pilares basilares das JMJ, está a convivência harmoniosa e o bem estar de cada um dos participantes. Para isso, a manutenção da saúde de cada um é essencial. Nesta peregrinação de características únicas, é importante salientar que cada um dos peregrinos deverá ter um papel ativo na promoção da sua saúde e bem estar. Desta forma, proponho aos peregrinos uma checklist de cuidados a ter, para umas Jornadas sem sobressaltos: Espera-se um calor extremo na região de Lisboa, nas primeiras semanas de agosto, o que, além do desconforto, poderá, nos casos mais graves, levar a rápida desidratação e sobrecarga do sistema cardiovascular. É importante manter-se hidratado, com recurso a água, e evitar as bebidas alcoólicas ou açucaradas. Deve privilegiar também alimentos com pouco sal e de conservação fácil, evitando os que mais rapidamente se estragam com o calor. Use roupas largas, de cores claras e frescas, que cubram o corpo, e chapéu. Deve aplicar protetor solar SPF 30 ou superior e evitar a exposição solar direta nas horas de maior calor. Utilize repelente, quando permanecer em áreas junto ao rio Tejo e Trancão ou arborizadas, para evitar a picada de insetos. Face às longas horas em pé, o calçado deve ser confortável, fechado e já ter sido previamente utilizado, evitando sapatos novos. Como em qualquer evento com concentração de pessoas, é essencial que existam cuidados para evitar a propagação de doenças infecciosas, como a regular lavagem e desinfeção das mãos. Deve também existir uma autoavaliação de sintomas, por parte de cada peregrino. Caso tenha febre, tosse, diarreia, ou outro sintoma, deve alertar os elementos responsáveis pelo seu grupo e procurar ajuda médica. Os peregrinos com doença crónica devem consultar previamente o seu médico assistente, de forma a identificar cuidados específicos para estes dias. É útil manter consigo a sua informação médica atualizada, que inclua os seus problemas de saúde, medicação habitual e alergias. É importante que esta informação esteja prontamente disponível, em caso de doença súbita ou de indisposição, permitindo uma abordagem mais eficaz pelos profissionais de saúde. A organização das equipas de saúde e o cuidado pessoal de cada peregrino serão, sem dúvida, uma das principais contribuições para que o evento decorra de forma segura, permitindo que cada um dos peregrinos viva em plenitude estas JMJ em Lisboa. Um artigo do médico Rui Buzaco, especialista em Medicina Geral e Familiar com competência em Geriatria, nas Clínicas CUF Alvalade e Belém.