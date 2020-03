- Confirmados mais oito casos de pessoas infetadas no concelho

- Câmara determina encerramento de todos os serviços municipais, incluindo o mercado municipal.

16 de março de 2020:

- Número de infetados sobe para 16.

- Câmara determina o encerramento de todos os serviços administrativos até ao próximo dia 03 de abril. Esta medida exceciona os serviços municipais de Proteção Civil, de Conservação e Manutenção do Espaço Publico, Cemitério, Resíduos e gestão do Ambiente, que se mantêm em estado de vigilância.

17 de março de 2020:

- Número de casos duplica em 24 horas.

- Município entra em quarentena geográfica depois de a Autoridade de Saúde Regional do Centro ter mandado encerrar todos os estabelecimentos do concelho e limitar a movimentação de pessoas no território.

- Governo declara estado de calamidade pública para o município. Isto quer dizer que os residentes no município estão impedidos de sair de Ovar.

- Publicado em Diário da República o despacho com “efeitos imediatos” e que vigorará até 02 de abril, determinando que dentro do município de Ovar, distrito de Aveiro, “é interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, exceto para deslocações necessárias e urgentes”.

18 de março de 2020:

- Concelho isolado com cerca de 70 postos fronteiriços e controlo de entradas e saídas. Em causa estão 40 postos controlados por cerca de 90 agentes da PSP e GNR e ainda 30 entradas obstruídas apenas por barreiras físicas.

