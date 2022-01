O número total subiu para 959 surtos em 32 países europeus, tendo em conta o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura francês, que regista 281 surtos no país.

O balanço semanal da plataforma francesa de vigilância epidemiológica da saúde animal, ESA, divulgado em 23 de janeiro, indicava 171.

A Itália, segundo dados da ESA, é o país mais afetado, com 307 surtos e 18 milhões de aves abatidas desde outubro. A confederação agrícola italiana considera, no entanto, que a epizootia está sob controlo, com uma dezena de focos desde o início do ano.

Segundo o relatório da ESA, 90% dos casos deste ano estão relacionados ao vírus H5N1, que é mais contagioso do que no ano passado.

A gripe aviária é transmitida por aves migratórias procedentes da Ásia e, geralmente, começa a manifestar-se em outubro e dura até abril.

A doença também causa prejuízos fora da Europa. Cerca de meio milhão de aves morreram ou foram abatidas em meados de janeiro no Burkina Faso, onde a doença foi detetada em dezembro.