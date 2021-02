A nota refere que a pessoa que testou positivo é um elemento que trabalha na biblioteca da Assembleia da Madeira, que aguarda em confinamento os resultados definitivos do teste PCR.

O parlamento regional menciona ainda que a biblioteca foi alvo de desinfeção e está encerrada até a conclusão do processo de avaliação deste caso.

A Assembleia Legislativa da Madeira recorda que começou, em “08 de fevereiro deste ano, a testagem quinzenal de todas as pessoas que se encontram a trabalhar no espaço parlamentar e que não estão em teletrabalho”.

No comunicado, pode ainda ler-se que, no início de fevereiro, foram realizados 98 testes no parlamento insular que resultaram “todos negativos”.

“Esta segunda ronda de análises insere-se num programa de prevenção do risco de transmissão do coronavírus”, salienta, mencionando que os testes são repetidos a cada 15 dias no parlamento madeirense.

O último boletim epidemiológico, emitido terça-feira pela Direção Regional de Saúde, informou que a Madeira registou 55 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 96 recuperados, somando 1.405 situações ativas.

Segundo a autoridade regional de saúde, desde o início da pandemia, a Madeira reportou 6.959 casos de covid-19, tendo um total de 5.491 pessoas já recuperado da doença.

Ainda foram também contabilizados 64 óbitos associados à doença, um dos quais ocorrido hoje.

A vítima mortal é um homem com 82 anos e estava internado no Hospital do Funchal.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.136 pessoas dos 800.586 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.