Hans Kluge defendeu ainda que devem haver condições para qualquer residente doente ou suspeito ser transferido para um hospital e para o seu regresso seguro à instituição, assegurando-se de que é testado antes e que o resultado é negativo.

Só assim será possível a “abertura gerível” dos lares às visitas de familiares, sem as quais os idosos estão privados do “apoio físico e mental” que o contacto com as famílias lhes garante.

A pandemia e os riscos acrescidos que representa para idosos e outras pessoas que vivem em instituições onde estão confinadas, como hospitais psiquiátricos, são uma oportunidade para criar sistemas de cuidados continuados que dão “prioridade às pessoas”.

Para isso, é preciso “o compromisso dos níveis mais elevados do governo”, afirmou, considerando que o setor dos cuidados continuados “tem sido negligenciado desde há muito tempo”, o que se traduz num “retrato profundamente preocupante” exacerbado pela pandemia.

Quanto aos trabalhadores destas instituições, “heróis desconhecidos”, devem ter quer os equipamentos de proteção adequados quer uma remuneração que recompense o seu esforço, muitas vezes desempenhado sem horários e sem condições.

Portugal registava na quarta-feira 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.