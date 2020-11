"Valença não tem metade dos casos ativos que lhe atribuem. Segundo os últimos dados que nos forneceram, são 201 os casos ativos de covid-19. Este número tão elevado não é real. Conhecendo o concelho como conheço, teremos cerca de 50 casos ativos. As listagens estão desatualizadas. Temos pessoas que estão recuperadas há meses e que ainda constam da listagem de casos ativos. É uma vergonha", afirmou hoje à Lusa Manuel Lopes (PSD).

Valença, no distrito de Viana do Castelo, integra a lista de 47 concelhos em risco "extremamente elevado", por terem mais de 960 casos de infeções por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias.

"Ainda na quinta-feira, na reunião da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, os meus colegas também comungam da mesma ideia. As listagens não têm ponta por onde se pegue e estão a prejudicar fortemente a economia do concelho", reforçou.

Segundo Manuel Lopes, a CIM do Alto Minho irá reportar a situação à Direção Geral da Saúde (DGS).

"Se não tivéssemos este número tão elevado de casos positivos, que na realidade não existe, em vez de estarmos em risco extremamente elevado, poderíamos estar num mais moderado, sem tantas restrições que tanto prejudicam a economia do nosso concelho", alertou.

O autarca da segunda cidade do Alto Minho disse ter conhecimento de diversos casos de pessoas que estão recuperadas, mas que continuam a integrar a lista como estando infetados com o novo coronavírus.

"Tenho vizinhos meus, amigos meus. Não é um nem dois, são dezenas que tiveram positivos, estiveram confinados, tiveram alta pela linha Saúde 24, pelo médico de família e que estão a trabalhar há mais de um mês, totalmente recuperados, mas que ainda consta da lista de casos ativos. Há um presidente de Junta que já está na rua há 15 dias e continua a constar da lista como caso ativo", especificou.

Manuel Lopes reclamou ainda o acesso à listagem das pessoas que estão positivas para atuar com mais eficácia.

"Não percebo por que razão, sendo presidente de Câmara, responsável máximo da proteção civil municipal, não tenho acesso à listagem dos casos ativos, mas a GNR tem. Era muito importante até para percebermos onde estão localizados os surtos", reforçou.

No distrito de Viana do Castelo, além de Valença, também o concelho de Caminha está incluído na lista de municípios em risco "extremamente elevado".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.