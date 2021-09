Os dados do relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) são de mais de 22.000 pessoas inscritas numa aplicação de segurança de vacinas para smartphone e que receberam uma dose de reforço entre 12 de agosto e 19 de setembro.

Nesse período, foram autorizadas terceiras doses para imunossuprimidos, mas não para a população em geral.

"A frequência e o tipo de efeitos secundários foram semelhantes aos observados após as segundas doses da vacina, e foram na sua maioria leves ou moderados e de curta duração", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky, em conferência de imprensa.

Os efeitos mais comuns foram dor no local (71% dos participantes do estudo), fadiga (56%) e dor de cabeça (43%).

Cerca de 28% afirmaram não conseguir realizar as suas atividades diárias normais, geralmente no dia seguinte. Em torno de 2% dos participantes solicitaram atendimento médico e 0,1%, ou seja, 13 pessoas, foram hospitalizadas.

Na semana passada, as agências de saúde dos Estados Unidos estenderam a autorização da dose de reforço da Pfizer para pessoas com 65 anos ou mais, pessoas entre 18 e 64 anos com uma doença pré-existente, como diabetes ou obesidade, e aqueles que estão especialmente expostos ao vírus por causa dos seus trabalhos ou onde vivem.

O CDC advertiu que o relatório contém algumas limitações. Entre elas, o facto de o cadastro na aplicação "V-safe" ser voluntário e a percentagem de participantes de etnia caucasiana ser superior ao da população nacional.

Durante o período do estudo, alguns indivíduos não imunossuprimidos podem ter recebido um reforço, portanto, os resultados não podem ser relacionados de forma confiável apenas a indivíduos com sistema imunitário enfraquecido.

Vacinas com ARN mensageiro: como é que atuam no organismo?